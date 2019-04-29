أعلنت شرطة طيران الإمارات عن حاجتها لشغل وظيفة Cabin Crew، وتستعرض "الوطن" شروط وطريقة التقديم للوظيفة بالخطوات كالتالي:

تتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- خبرة لا تقل عن سنة في مجال الضيافة أو خدمة العملاء.

- امتلاك القدرة على تقديم خدمة متميزة ضمن فريق العمل، والتعامل مع أشخاص من ثقافات كثيرة.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

- ألا يقل السن عن 21 سنة وقت الانضمام.

- أن يكون لائقًا طبيا لتلبية متطلبات طاقم الطائرة.

يتم التقدم للوظيفة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع الرسمي لطيران الامارات من هنــــــــــــــا.

2- الضغط على Apply Now

3- اختيار وظيفة Emirates Cabin Crew - Opportunities-170001C3

4- وللتقديم، يتم الضغط على كلمة Apply

5- تسجيل الدخول على الموقع في حال كان لديك حساب عليه، أو عمل حساب جديد.

6- ملء استمارة التقدم للوظيفة.