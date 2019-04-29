أعلنت وزارة الأوقاف، اعتماد مبلغ 92 مليون جنيه لإحلال وتجديد وصيانة المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.

وقالت، في بيان لها، إن الوزير، الدكتور محمد مختار جمعة، اعتمد، اليوم الإثنين، مبلغ 61 مليونًا و549 ألفًا و900 جنيه، لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية، كدفعة رابعة، للعام المالي الحالي 2018 – 2019 من الموارد الذاتية للوزارة.

وأوضحت أن هناك 31 مليون جنيه، من موازنتها، ضمن الاعتماد، وذلك في ضوء اهتمامها بالمساجد (مبنى ومعنى)، وفي إطار خطتها لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.