"الصحة": نقل 6 مواطنين مصابين بالتسمم إلى المستشفيات

قال الدكتور إبراهيم حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة بوزارة الصحة، إنهم تعاملوا مع 6 حالات يشتبه في إصابتها بالتسمم، مازالت تحت المراقبة بالمستشفيات؛ مع استقبال 13 حالة مصابة بجروح بسبب التدافع في الحدائق.

وأضاف، خلال مداخله هاتفيه له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على فضائية "صدى البلد"، اليوم، أن غرفة العمليات مازالت منعقده حتى الآن، لرصد كل حالات التسمم وتأمين احتفالات شم النسيم.

وأوضح أن الخطة تتضمن انتشار جميع سيارت الإسعاف في الميادين العامة والحدائق وإيقاف الإجازات في جميع المستشفيات، ورفع درجة الاستعداد بمراكز السموم التابعة لوزارة الصحة.