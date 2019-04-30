الهضبة في "البريطانية" و"شعبولا" ببنها.. الجامعات تتنافس لجذب النجوم

في الآونة الأخيرة، اكتظت الجامعات المصرية بحفلات العديد من المطربين، وباتت تتبارى لاستقطاب ألمع النجوم وأكثرهم شعبية بين الوسط الشبابي، وكان آخرهم عمرو دياب في حفل الجامعة البريطانية، وشعبان عبد الرحيم في جامعة بنها.

عمرو دياب

وقدم الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا، أمس الاثنين، بالجامعة البريطانية في الشروق، بحضور جماهيري، من الطلاب والمحبين للهضبة، في إطار احتفالات أعياد الربيع.

وكشف "دياب" في الحفل جزءا من أغنيته الجديدة "أول يوم في البعد"، رافضا تكملتها معلنا عن طرحها في ألبومه المقبل، ومن المقرر أن يقيم دياب حفله المقبل 1 مايو المقبل، بجامعة الأهرام الكندية.

وجاء حفل الهضبة استكمالًا لسلسلة الحفلات التي أقامها المطربون المصريون في الجامعات المصرية الآونة الأخيرة، في تنافس واضح من الجامعات، وترصدها "الوطن" فيما يلي:

محمد حماقي

أحيا محمد حماقي حفلا غنائيا، الثلاثاء، 16 أبريل الجاري، في الساحة المفتوحة بالحرم الجامعي بجامعة القاهرة، بحضور نجوم مسرح مصر، علي ربيع وكريم عفيفي وأوس أوس.

كما حضر الحفل من نجوم الكرة الكابتن حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب المصري الأسبق، والكابتن حسام غالي نجم الأهلي والمنتخب الأسبق.

تامر عاشور

أحيا الفنان تامر عاشور حفلا ضخما داخل جامعة هليوبوليس، بحضور كبير، ونظم الحفل مصطفى أبو دشيش.

وأشعل الحفل، عاشور، بمجموعة كبيرة من الأغاني، مثل "انت اخترت وحد بيحب، باي باس، وأيام افترقنا، وغيرها وسط حضور الآلاف من الشباب.

تامر حسني

أحيا النجم تامر حسني، حفله الغنائي المؤجل لصالح جامعة الدلتا، والذي تم نقله لفرع جمصة بالطريق الساحلي، لاستيعاب الإقبال الجماهيري غير المسبق في تاريخ حفلات المنصورة.

وافتتح "تامر" الحفل بأغنية "عيش بشوقك" الجمعة، 5 أبريل، وسط صيحات وصرخات جمهوره الذي تواجد بمقر الجامعة منذ الرابعة عصرًا.

محمود العسيلي

أحيا الفنان محمود العسيلي، حفلا غنائيا ضخما في الجامعات البريطانية بمصر، وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم العسيلي وجبة دسمة لجمهوره خلال الحفل، حيث بدأ على أنغام طول مانتي جنبي، واستكمل بأغانٍ أخرى مثل خاينة، يا ناس، فوقي، أنا مش مضمون، حتة تانية، حلم بعيد، وتررم، وانسجم معه الجمهور ورددوا معه الأغاني بصيحاتهم وهتافاتهم.

رامي صبري

أحيا النجم رامي صبري، واحدة من أقوى حفلات الجامعات من حيث العدد والتجهيزات، داخل حرم جامعة عين شمس، ضمن الاحتفالات بختام الأنشطة لعام 2019، في 18 أبريل الجاري.

وحرص رامي، على الاستعداد للحفل بشكل خاص من حيث البروفات، لتقديم أغان خاصة للمرة الأولى ليهديها لطلاب الجامعة الذين شاركوا في اختياره كمطرب عام 2019 بالإضافة إلى شعوره بضرورة تحمل مسؤولية إسعاد أكتر من 50 ألف طالب من جمهوره من مختلف والكليات والمراحل ممن حضروا وتحملوا مشقة الزحام والتكدس من أجل مطربهم المفصل.

شعبان عبد الرحيم

أصدرت جامعة بنها، الأحد، بيانا بعد زيارة الفنان شعبان عبدالرحيم لمستشفى بنها الجامعي، منذ أسبوع وإجراء فحوصات طبية.

وقالت الجامعة في بيان: "عقب انتهاء جميع الفحوصات، عرض الفنان شعبان عبدالرحيم إقامة حفل خيري في استاد بنها الرياضي على أن يخصص عائده بالكامل لصالح المستشفى الجامعي، وذلك بعد ما شاهد على الطبيعة حجم وأعداد المرضى المترددين على الأقسام العلاجية المختلفة.