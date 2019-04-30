يحتفل الأقباط في صلواتهم بالكنائس، اليوم، بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار وفاة 3 من باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

"والسنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الثلاثاء، 22 من شهر برموده لعام 1735 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا اليوم من سنة 328 ميلادي، توفي البابا الكسندروس التاسع عشر من باباوات الكرازة المرقسية، والذي ولد بمدينة الإسكندرية، ورسمه البابا مكسيموس أغنسطسا، والبابا ثاؤنا شماسا، والبابا بطرس قسا، وظل على الكرسي البابوي لمدة 15 سنة وتسعة أشهر وعشرين يومًا.

كما يذكر السنكسار، أنه في مثل هذا اليوم من سنة 819 ميلادي، توفي البابا مرقس الثاني، البابا التاسع والأربعين في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي ولد بمدينة الإسكندرية، ورسمه البابا يوحنا شماسا فقسا وسلم إليه تدبير البطريركية وألبسه الاسكيم المقدس، ولما توفي البابا يوحنا أجمع الأساقفة علي اختيار مرقس بطريركا فهرب إلى البرية ولكنهم لحقوا به وأحضروه ورسموه بطريركا في 26 يناير 799 ميلادي، وظل على الكرسي البابوي لمدة 20 سنة وشهرين وواحد وعشرين يومًا.

كذلك يشير السنكسار، إلى أن في مثل هذا اليوم من عام 851 ميلادي، توفي البابا خائيل الإسكندري، البابا الثالث والخمسين في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي ولد في الإسكندرية، وبعد أن ترهبن رسم قمصا على دير الأنبا يحنس، وتم اختياره بطريركا في 20 نوفمبر سنة 849 ميلادي، وتوفي بعد جلوسه على الكرسي البابوي لمدة عام وأربعة أشهر وثمانية وعشرين يومًا.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.