مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهر اعتداء عدد من الشباب على رجل مسن بورشة للأحذية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، فضلا عن احتجازه ومنعه من الخروج وصفعه على وجهه ودفعه في صدره من قبل أحد الشباب، فيما هدده آخر بسلاح أبيض كان في حوزته.

وعقب انتشار الفيديو، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بواقعة اعتداء عدد من الشباب على مسن في إحدى ورش الأحذية، وبحسب مصدر لـ"الوطن"، أكد أنه جارٍ فحص الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ويظهر فيه اعتداء عدد من الشباب على المسن، لتحديد هوية ومكان المتهمين لضبطهم.

وعن العقوبة القانونية التي يتلقاها هؤلاء الشباب فور القبض عليهم، قال أحمد الجنزوري، المحامي، إنهم يواجهون عقوبة ارتكاب ثلاثة جرائم وهي جناية الاحتجاز بدون وجه حق، وجنحة البلطجة والترويع، والثالثة هي الضرب والاعتداء والتي تعتبر أيضا جنحة، لافتا أن الجناة سيتلقون عقوبتهم حتى في حال التنازل نظرا لأن البلطجة لا يحق فيها التنازل بجانب وجود جناية الاحتجاز.

وأوضح الجنزوري لـ"الوطن"، أن العقوبة القانونية لجريمة الاحتجاز دون وجه حق تصل كحد أقصى لمدة 7 سنوات، منوها أن الاحتجاز يقع كجريمة، في حال شل حركة المواطن أو الإبقاء عليه بالقوة ولو لمدة دقيقة واحدة.

أما عن عقوبة جريمة البلطجة والترويع، فحسب المادة 375 مقرر من قانون العقوبات، في حالة الفيديو المتداولة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، وفي جنحة الضرب التي لم ينتج عنها أذى تصل عقوبتها لمدة سنة أما إذا لحق أذى فتصبح ثلاثة سنوات وذلك حسب المادة 224 فقرة 1.

وبحسب قانون العقوبات، تنص المادة 375 مكرر من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لغرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

كما تنص المادة 375 مكرراً (أ) بأن "يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.