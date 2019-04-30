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رفع 50 طن قمامة من حدائق وشوارع القناطر عقب شم النسيم

رفع 50 طن قمامة من حدائق وشوارع القناطر عقب شم النسيم

تفجير كنيسة وتفخيخ مسجد.. العمليات الإرهابية تسبق ظهور البغدادي وتعقبه

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