قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتقال إلى من الحكومة الورقية إلى الحكومة الإلكترونية، فقد وضعت الوزارة استراتيجية للتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني، وحوسبة نظام التفتيش بمديريات القوى العاملة، في 27 محافظة للتغلب على تحديات التفتيش ومضاعفة الآداء، بالتعاون مع منظمة العمل الدولي.

وأضاف "سعفان" خلال الاحتفالية الخاصة بعيد العمال، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه جرى تطوير مركز المعلومات بالوزارة وتدريب العاملين بالمديرات على هذه الآلية الجديدة، لمواجهة أي مشكلات للعمال والتعامل معها بشكل سريع، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وكبر شركات الاتصالات والبرمجيات العاملة في مصر، حيث يجري حاليا العمل على إحداث الربط الكامل بين جميع الجهات الحكومية والمواطن.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية عيد العمال التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم؛ بمحافظة الإسكندرية؛ يكرم خلالها 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلًا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، نظرًا لإسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما، واستعدت الإسكندرية، لاستقبال الرئيس السيسي.

وظهرت شوارع المحافظة في أبهى صورها، واختفى الباعة الجائلون من طريق الكورنيش قبل زيارة الرئيس؛ من أمام قلعة قايتباي في منطقة بحري على الطريق الواصل إلى قصر رأس التين، ومنعت الأحياء بائعي المناديل وعقود الفل من التجول على كوبرى ستانلي، كما منعت كافيتريات مناطق "كامب شيزار وسبورتينج وسيدي جابر وستانلي" من فرش مقاعدها على الصف الثاني من الطريق؛ لكونها مخالفة للقانون وتعطل الطريق والحركة المرورية، تزامنًا مع إزالة جميع الإشغالات والمخالفات.

يُذكر أن آخر احتفال أقيم لعيد العمال في مدينة الإسكندرية كان منذ 42 عامًا، في الأول من مايو عام 1977 ميلاديًا، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.