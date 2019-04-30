استقرت أسعار الدولار، مع بدء عطلات عيد تحرير سيناء وشم النسيم وقبيل عيد العمال، وشهدت التعاملات هدوءا كبيرا.

وسجّل الدولار، اليوم، استقرارا في البنوك كافة ليباع في البنك الأهلي المصري بـ17.22 مقابل 17.12 جنيه، واحتل مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعرا للشراء بـ17.15، فيما جاء بنكي التجاري الدولي والاستثمار العربي قائمة البنوك الأقل سعرا بيعا وشراء للدولار.

وأرجع متعاملون استقرار أسعار الدولار في مصر إلى زيادة المعروض وقلة الطلب، مشيرين إلى أن مصر تسير في خطوات ثابته في طريق الإصلاح الاقتصادي.

وقال علي الحريري نائب رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، إن من أسباب استقرا الدولار وتوافره في مصر في الآونة الأخيرة، زيادة المعروض وقلة الطلب، لافتا إلى أنه مؤشر لوجود فائض لدى مصر.

وأضاف الحريري، لـ"الوطن"، أن البنوك تلبي جميع الطلبات للمستوردين وهو ما ينعكس إيجابيا على سهولة حساب المنتج لتكلفة السلعة.