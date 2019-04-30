اجرت أ.د.مني فؤاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس يرافقها أ.د.عبد المعطي صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.أسامة حامد مدير عام الكلية جولة تفقدية لأول أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، التي انطلقت بداية من اليوم 30 من أبريل الجاري و تنتهي في 2 من يونيو القادم علي فترتين يوميا،حيث تابعا انتظام سير الاختبارات و أطمئنا على سلامة الإجراءات الخاصة داخل اللجان .

كما تفقدت أ.د.مني فؤاد عميد الكلية أماكن الاختبارات للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب ؛بما يمكنهم من التركيز وتحقيق أعلى مستويات الدقة في الإجابة ، حيث تم تجديد و تجهيز قاعات الامتحانات و تحديد الإدارة الخاصة بكل لجنة و زيادة اعداد الكشافات الاحتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائى اثناء اداء الطلاب لامتحاناتهم، و باشرت انتظام تواجد مراقبي اللجان بإمكانهم ؛ كما وجهت بضرورة تواجد أستاذ المادة للرد علي استفسارات الطلاب .

كما تضمنت الاستعدادات التأكد من جاهزية العيادات الخاصة باللجان و وجودها طوال فترات الامتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية و اتخاذ اللازم لضمان سلامة الطلاب.

ومن ناحية أخرى أطمئن أ.د.عبد المعطي صالح وكيل الكلية علي مناسبة الورقة الامتحانية لقياس مستوي الطالب و التأكد من طبيعة الأسئلة و مباشرتها وعدم خروجها عن المقرر، و شدد علي أن إدارة الكلية تعمل بشكل فعال علي توفير كافة الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بشكل لائق وفق أعلي معايير الالتزام و الانضباط لكافة العاملين بالكلية من خلال التكامل بين السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، و الموظفين و إدارة الأمن و الدفاع المدني.

كما قاما بتفقد اللجان الخاصة للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب ذوي القدرات الخاصة، و استخدامهم لأجهزة الحاسب الآلي للإجابة عن اسئلة الامتحانات.