زعيم المعارضة الفنزويلية: لا تراجع عن الإطاحة بمادورو

قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، إنه لا عودة إلى الوراء في محاولات الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز العربية" في نبأ عاجل.

وأعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، اليوم، تلقيه دعم مجموعة جنود وصفهم بـ"الشجعان"، للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، فيما توعدت الحكومة بإحباط ما وصفته بالمحاولة الانقلابية.

وقال خورخي رودريجيز، وزير الاتصال، في تغريدة له، "في هذه اللحظات نواجه ونقوم بتحييد مجموعة من الخونة داخل القوات العسكرية تمركزت على جسر ألتاميرا للقيام بانقلاب".

أضاف، "ندعو الشعب إلى أن يبقى في حالة تأهب كامل إلى جانب قوات الحرس القومي البوليفاري المجيدة، والتغلب على محاولة الانقلاب وحفظ السلام".

وفي فيديو مسجل في قاعدة عسكرية جوية في كراكاس، الذي يظهر فيه مجموعة رجال يرتدون بزات عسكرية وبثّ على مواقع التواصل الاجتماعي، قال غوايدو المدعوم من الولايات المتحدة، "استجاب اليوم جنود شجعان، وطنيون شجعان، رجال شجعان، إلى ندائنا".

ودعت واشنطن الجيش الفنزويلي إلى الوقوف إلى جانب "الشعب" و"المؤسسات الشرعية".

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده تدعم بشكل كامل سعي الشعب الفنزويلي "من أجل الحرية".

ودعا الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الثلاثاء الجيش الفنزويلي إلى دعم غوايدو.