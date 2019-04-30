قضت محكمة جنايات السويس، اليوم، بحبس 5 من أعضاء تشكيل عصابي زوروا واصطنعوا إيصالات أمانة بمبالغ مالية طائلة، لابتزاز مواطنين أبرياء، بالسجن 3 أعوام.

كانت ضباط شرطة مباحث الأموال العامة قاموا بالقبض علي خمس متهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى ممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال تزوير واصطناع إيصالات الأمانة بمبالغ ماليه طائلة، لاستخدامها في رفع دعاوى قضائية ضد الضحايا في المحاكم المختلفة، بقصد ابتزازهم وتهديدهم والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل التنازل عن تلك الدعاوى، إضافة إلى قيام أفراده بتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية واستعمالها فى الاستيلاء على قطع الأراضي المملوكة للدولة والمواطنين ولأجانب من الجاليات اليونانية وبيعها بموجب مستندات مزورة.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين اعترفوا بقيام أحد أمناء الشرطة بالسجل المدني بالتعاون معهم والاشتراك في القضية، من خلال الحصول على بيانات خاصة بأصحاب أراضي غادروا المحافظة، للاستيلاء عليها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بالقضية اعترفوا أيضا بوجود رجال أعمال وأشخاص في السويس استولوا على أراضي بعدد من الشوارع والمناطق السكنية عن طريق حيل تزوير التوكيلات والمستندات، وأن هؤلاء كونوا ثروات ضخمة.