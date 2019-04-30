قال محمد سالم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن تكريمه من قبل الرئيس السيسي جعله يشعر بإحساس مختلف، معتبرًا أن هذا التكريم نتاج لعمل استمر لمدة 40 عاما في العمال النقابي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء: "الرئيس السيسي حسيت إنه بيكلم العالم النهاردة في كلمته بعيد العمال، كأنه كان بيقول أنا راهنت على المصريين وكسبت الرهان، في موضوع الاصلاحات الاقتصادية وصبرهم معايا، والسيسي أول رئيس يقول لشعبه جبرتوا بخاطري".

وتابع: "انجازات الرئيس السيسي موجودة على الأرض، مثل مدينة العلمين الجديدة، وكأننا نقول لدبي إننا موجودون على الأرض". واختتم: "يا ريس إحنا في ضهرك وسندك".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد العمال التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم، بمحافظة الإسكندرية، وكرم خلالها 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلًا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، نظرًا لإسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.