كيف تصبح مؤهلا لسوق العمل؟.. تعرف على الدورات والكورسات الأساسية

مع كثرة شروط الوظائف والمتطلبات التي يحتاجها سوق العمل مؤخرًا، بين الخبرات والمهارات واللغات الأجنبية، والتي غالبًا ما يفقتر إليه بعض الشباب نظرًا لعدم احتكاكه كثيرًا بسوق العمل خاصة بعد التخرج، والاكتفاء بالمواد الدراسية فقط.

تستعرض "الوطن" أهم الدورات والكورسات التي تؤهلك للالتحاق بالوظائف المتاحة.

دورات الأوفيس

من الضروري أن يكون الخريج على دراية ببرنامج الأوفيس بجميع ملحقاته "word Excel - power point - Access Outlook"، حيث يتمكن من خلالها إتقان كتابة الملفات وإنشاء جداول البيانات وإنشاء قواعد البيانات والعروض التوضيحية وطريقة المراسلات بالشركات.

ويمكنك الحصول على كورسات أوفيس معتمدة بمركز الحساب العلمي من جامعة القاهرة أو بمعهد نظم معلومات القوات المسلحة، ويبلغ سعر الكورس 400 جنيه.

تعلم اللغات الأجنبية

يعتبر إتقان اللغات الأجنبية الثانية مثل اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية وغيرها من أهم ما يؤهلك لسوق العمل ويُسهل عليك مهمة الحصول على الوظيفة بشكل أسرع.

وتعد الجامعة الأمريكية من أكثر الأماكن تميزًا لتعليم اللغة الإنجليزية بشكل محترف، حيث توفر دورة التحضير لامتحان الـIELTS أو امتحان التويفل TOEFL، وهما من أكثر الشروط طلبًا للحصول على الوظائف والمنح الدراسية بالخارج.

ومن أبرز أماكن تعلم اللغات أيضًا أميدست، والمركز الثقافي الروسي، والمعهد الفرنسي، ومكتبة مصر العامة، حيث يتراوح سعر المستوى من 200 إلى 500 جنيه.

كما تستطيع أن تعتمد على الكورسات والدورات المتاحة أون لاين والتي تتوافر معظمها للطلبة بشكل مجاني تمامًا.

مهارات الاتصال

تساعد مهارات الاتصال للخريجين الجدد أو المقبلين على الوظائف على التواصل الفعال بين الزملاء وتساعد إدارة الوقت على تحقيق الأهداف المطلوبة في أوقاتها وتساعد مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار في صناعة موظف قادر على تولي المناصب القيادية في المستقبل.

وتستطيع تعلم مهارات الاتصال بشكل مجاني من خلال الدورات التدريبية المتاحة أون لاين، والتي من بينها القدرة على حل المشاكل والعمل تحت ضغط وكيفية التفاوض وإدارة الوقت.

السيرة الذاتية المميزة

يجب أن يقوم الشباب بتحضير سيرة مناسبة يتوافر بها كافة البيانات الشخصية، والمؤهلات العلمية والمهارات والمواهب وتنسيقها بشكل مميز، ويفضل أن تتوافر السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية أو بأي لغة أخرى حسب لغة جهة العمل المتقدم إليها.

اجتياز المقابلة الشخصية

يجب أن يستعد الفرد جيدًا لكي ينجح في المقابلة الشخصية للشركة أو جهة العمل، وأن يتدرب جيداً على الإجابة على الأسئلة الشائعة التي من الممكن أن تُطرح عليه وأن يقوم بتحضير مجموعة أساسية من النقاط الواضحة لكي ينجح في الإجابة على السؤال في وقت قصير.