تنظم نقابة الصحفيين، ممثلة في لجنة تطوير المهنة والتدريب، حفل تسليم جوائز التميز الصحفي، في قضايا التعليم الفني والتدريب المهني، في السادسة مساء الخميس المقبل.

وقال أيمن عبد المجيد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، الحفل يقام تحت الرعاية المعنوية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويمثله بالحفل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتا إلى أن الموسم الأول للجائزة، حظي برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر حينها.

وأوضح عبد المجيد في تصريح له، أنه يُمنح الفائزين دروع، إلى جانب الجوائز المالية، فيما يُمنح، كل من شارك ولم يحالفه الحظ، شهادة شكر وتقدير للمشاركة.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل بعزف السلام الوطني، وكلمة وزارة التربية والتعليم ونقيب الصحفيين وممثل برنامج دعم واصلاح التعليم الفني والتدريب الفني، شريك نقابة الصحفيين في تنظيم الجائزة.

وقد نافس في المسابقة، في هذا الموسم، ٩٧ عمل، نشر في ٣٥ إصدار بالمؤسسات القومية والخاصة والحزبية، تنافسو على ٢١ مركز، بواقع ثلاثة مراكز بكل فئة.

وفاز بفئات المسابقة، ٣٢ من الزملاء المتنافسين، ينتمون إلى ٢٢ إصدار صحفي، متنوع بين القومي والخاص والحزبي.