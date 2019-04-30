قال حاتم مصطفى، والد الطالبة مريم مصطفى، ضحية الاعتداء في لندن، إنه فوجئ أن المستشار عماد أبو حسين، محامي العائلة، يتصل به ويخبره بأن البنات اللاتي تم تقديمهن للمحاكمة اعترفن بقتل مريم، موضحًا أن الأسرة معترضة على التهم الموجهة لقاتلات مريم وهي الاعتداء فقط.

وأضاف "داوود"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الاتهام بالاعتداء ضعيف جدًا، ولا يقارن بحجم الجريمة، مستنكرًا: "الناس شافوا الفيديو أن هناك سبق وإصرار على قتل مريم عن طريق الضرب المبرح لها، ما أدى إلى إصابتها بسكتة دماغية".

وتابع: "فوجئت بمحامي الأسرة يبلغني باعتراف الفتيات، ولم يبلغني أحد بموعد الجلسة، ولدينا شهود وفيديوهات تدعم موقفنا"، مؤكدًا أن اثنين من الفتيات تعرفان أن مريم مريضة قلب، ولا تتحمل أي شيء، ما يؤكد إصرارهن على قتل مريم عن طريق الاعتداء المستمر عليها.