قالت الدكتورة ريهام غلاب، مديرة الأمراض غير السارية في حملة "100 مليون صحة"، إن الحملة قد دخلت ضمن روافدها عددًا كبيرًا من المبادرات وستظل مستمرة حتى 5 مايو المقبل بدلًا من اليوم 30 أبريل؛ لمنح فرص أكبر للمواطنين للكشف بعد الانتهاء من الإجازة الحالية.

وأضافت غلاب، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والإعلامي خالد أبوبكر، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الحملة ستستمر في العمل بعد انتهاء مرحلتها الثالثة عن طريق نقاط ثابتة بمختلف المحافظات بخلاف التواجد في تمركزات بالمطارات والموانئ تيسيرا على المصريين العائدين من الخارج.