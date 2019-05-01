يبدأ من اليوم.. رابط التقديم الإلكتروني للمدراس اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للطلاب في المدارس اليابانية للعام الداراسي الجديد 2020/2019، اليوم الأربعاء 1 مايو 2019، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس اليابانية.

وأكدت الوزارة أن التقدم سيكون إلكترونيًا على صفوف رياض الأطفال KG1 وKG2 إضافة إلى الصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

ونشر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل 2019،2020.

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