قال يوسف مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه جرى صدور قرار زيادة عدد ساعات التشغيل لمحطات المياه بالمركز حتى الساعة العاشرة مساءً، وذلك طوال فصل الصيف، للتعامل مع الاستخدام المتزايد للمياه وبخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف يوسف، أن الوحدة المحلية تتولى حاليا أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لعدد من محطات مياه الشرب ومنها محطة تنقية مياه الشرب الرئيسية بالمدينة، وجرى تركيب طلمبة 150 حصانا بطاقة إنتاجية 200 متر مكعب\ الساعة، بالإضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة بخط البئر الخاص بالمحطة، وذلك لمواجهة كثافة وضغط الاستخدام خلال شهر رمضان وفصل الصيف.