"الاقتراب من منافذ التهوية".. 4 نصائح لركاب المترو في حال تعطل القطار

يعد مترو الأنفاق أحد أبرز وسائل المواصلات، التي يستقلها ملايين المصريين يوميا، وتتسبب الأعطال في إثارة حالة من القلق والريبة بين الركاب، وتقدم "الوطن" نصائح للسلامة والأمان حالة عطل المترو:

- الإنصات للتعليمات التي يقدمها السائقون في إذاعة المترو.

- الاقتراب من منافذ التهوية لتجنب الإغماء.

- النزول في أقرب محطة واستقلال مواصلة أخرى غير المترو.

- شد مفتاح الطواريء المتواجد خلف الزجاج لفتح الأبواب في حالة طول مدة تعطل المترو والرغبة في الخروج سريعا.

وكان الخط الثاني لمترو الأنفاق "شبرا الخيمة- المنيب" شهد عطلاً صباح اليوم الأربعاء، أدى إلى حدوث حالة من التكدس، وجرى سحب أحد القطارات باتجاه شبرا بعد إخلائه من الركاب.