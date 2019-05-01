تمكنت الإدارة العامة لجمارك السخنة، برئاسة محمود عبد النعيم، مدير عام جمارك السخنة، من ضبط محاولة تهريب باب أثري من العصر العثماني بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار رقم (117) لسنة 1983، وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقالت جمارك "العين السخنة"، في بيان لها، إنه تبين وجود مجموعة من السجاجيد والتماثيل والبراويز والصور والمشغولات النحاسية، وباب قديم من الخشب جرى الشك في أثريتهم.

وبالعرض على لجنة الآثار بالجمرك، أوصت بالعرض على لجنة عليا متخصصة، وبتاريخ الثلاثاء 30/4/2019 حضرت اللجنة العليا لمعاينة المشمول على الطبيعة.

وأوضحت، في تقريرها، أنه يوجد ضمن المشمول باب من الخشب يرجع للعهد العثماني في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميلادي، ويتكون من مصراعين والمصراع الأول (الأيمن) أبعاده 45 سم × 175 سم وعليه أربع حشوات مكتوب عليها بخط الثلث تقرأ من الأسفل إلى الأعلى (بسم الله الرحمن الرحيم وعليه ثقتي)، والمصراع الثاني أبعاده 49 سم × 175 سم وأنه يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 سنة وأوصت بمصادرته وإيداعه بأحد المتاحف التابعة لوزارة الآثار.

وقرر محمد النجار، رئيس اﻹدارة المركزية لجمارك السويس، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة.