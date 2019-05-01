قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إجراء حصر شامل في كل مراكز ومدن وأحياء المحافظة لمخالفات البناء بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية.

وشدد شاروبيم، على ضرورة إجراء الحصر فورا خاصة للمخالفات التي تمت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، بالإضافة إلى مخالفات التراخيص الممنوحة للمواطنين وبناء أدوار مخالفة، مؤكدا أن ذلك سيواجه بكل حسم للحفاظ على الأراضي الزراعية والعمل على احترام القانون واتخاذ كافة الإجراءات.

وقال شاروبيم خلال جولته المفاجئة اليوم في مراكز ومدن "الكردي ودكرنس وميت سلسيل"، إن عددا كبيرا من المواطنين بنوا بدون ترخيص على الأراضي الزراعية.

وطلب من رؤساء المراكز والمدن في المحافظة، بسرعة موافاته بنتيجة الحصر تمهيدا للقيام بحملات إزالة مكبرة بالتعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة.