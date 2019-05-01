قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه جرى إضافة حوالي 25% إلى احتياطي مصر من الكهرباء، نافيًا وجود أي حاجة لتخفيف الأعباء خلال شهر رمضان الكريم، حيث أن احتياطي مصر يكفيها لسنوات عديدة في المستقبل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها شهدت تطورًا كبيرًا، لافتًا إلى أنه جرى إنفاق 47 مليار جنيه من أجل تطوير شبكات نقل الكهرباء في آخر 4 سنوات.

وتابع: "ضاعفنا المحولات 4 مرات تقريبًا، وأنفقنا أكثر من 22.5 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء، وأضفنا 9000 محول في هذه الفترة".