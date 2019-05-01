قالت الدكتور إيمان المراكبي، أستاذ طب المخ والأعصاب والطب النفسي بجامعة عين شمس، إنه أحيانا يكون هناك استعداد وراثي للاكتئاب، موضحةً: "ممكن عائلات معينة واستعداد وراثي معين يخليني أكثر عرضة للاصابة بالاكتئاب، لأن له جينات معينة وخصائص وراثية وتباينات جينية معينة".

وأضافت المراكبي، خلال حوارها مع الإعلامية خلود زهران مقدمة برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ONE": "في هذه الحالة، إذا فقد هذا الشخص الذي لديه الاستعدادات الوراثية للإصابة بالمرض شخصًا عزيزا على قلبه مثل الأخ أو الزوج، او إذا مر بظروف قاسية تظهر هذه الأعراض".

وأشارت إلى أن ذلك لا يعني أن كل من توفي أحد من ذويه يجب أن يصاب بالاكتئاب: "لو قعد 6 شهور مثلًا ميروحش الشغل ومش عارف يعيش حياته يبقى كده دخل في مرحلة اكتئاب ولازم يزور طبيب".