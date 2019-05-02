شهدت صوامع الدقهلية إقبالا متزايدا على توريد القمح المصري إنتاج عام 2019 من المزارعين، وارتفعت الكميات الموردة لها منذ بداية الموسم في منتصف أبريل الماضي إلى أكثر من 29 ألف طن.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة التوريد بمديرية التموين، في تصريحات صحفية، إن إجمالي الكميات الموردة حتى الآن بلغت 29 ألفا و582 طنا، استقبلت منها صوامع بني عبيد كمية بلغت 8426 طنا، وصوامع ميت غمر 7760 طنا، وصوامع شربين 4023 طنت وجميعها تابع للشركة القابضة للصوامع، كما جرى استقبال القمح في موقعين تابعين لشركة مطاحن شرق الدلتا وهما المنصورة ووصلهما 6257 طنا، وبهرند بكمية 3067 طنا، فيما استقبلت شونة بلقاس 48 طن.

وأشار إلي أن إجمالي المستهدف توريده هذا الموسم حوالي 228 ألف طن، والسعات التخزينية للصوامع والشون تفوق هذه الكمية، فلدينا أماكن للتخزين تسع حوالي 250 ألف طن.

وحددت وزارة التموين أسعار القمح هذا العام لتكون 655 جنيها للأردب وزن 150 لدرجة النقابة 22.5 قيراط، ومبلغ 670 للأردب وزن 150 كيلو لدرجة النقاوة 23 قيراط، ومبلغ 685 جنية للأردب لدرجة النقابة 23.5 قيراط.