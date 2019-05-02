تجديد حبس عصابة السطو المسلح على مزرعة دواجن في البدرشين

جددت نيابة البدرشين، تحت إشراف المستشار المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس مدرب سباحة و4 آخرين، لمدة 15 يوما، بتهمة السطو المسلح وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، بعدما نفذوا عملية سطو وسرقة مبلغ 300 ألف جنيه من مزرعة دواجن بالبدرشين.

وجاء تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد الألفي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن وراء إرتكاب الواقعة شاب يدعى "الكابتن" مدرب سباحة، خرج من السجن حديثا، واتفق مع عامل سابق فى المزرعة، على تنفيذ خطة السرقة، وأن الاثنين استعانا بـ3 آخرين، ونفذوا الواقعة، وسرقوا 300 ألف جنيه تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين بعدما تعدوا بالضرب على 3 عمال بالمزرعة بالضرب وربطوهم بالحبال واستولوا على الأموال وهواتفهم المحمولة.

وجاء في تحريات المباحث، أنه عقب تلقي العميد خالد فهمي مأمور مركز شرطة البدرشين، بلاغا من صاحب المزرعة يفيد بتعرض المزرعة للسرقة تحت تهديد السلاح، تم إخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، الذي أمر بتشكيل فريق بحث تحت قيادة العقيدين أحمد نجم، وعلي عبد الكريم مفتشا المباحث، تحت قيادة العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة، وتم فحص العاملين بالمزرعة، وعلاقات مالك المزرعة، والعمالة السابقة، وتبين من التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة مدرب سباحة خرج من السجن حديثا يمر بضائقة مالية، واتفق مع المتهم الثاني "عامل سابق بالمزرعة"، على تنفيذ خطة السرقة، وأنه استعان بباقي المتهمين ونفذوا الجريمة.