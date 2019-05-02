لقي راعي الكنيسة اللاتينية بالسويس مصرعه، اليوم، في حادث سيارة بطريق "السويس- الإسماعيلية" ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بمصرع الأب جبرائيل حنالله راعي الكنيسة اللاتينية بالسويس في حادث سيارة بطريق الإسماعلية.

وقال مصدر طبي، إن جهودا كبيرة بذلت من أطباء المستشفى بعد نقل الأب جبرائيل إليها ولكنه توفي بعد دقائق من وصوله للمستشفى.

وتجمع عدد من المواطنين أمام مشرحة مستشفى السويس العام لاستلام الجثمان، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة.