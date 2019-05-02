قررت المغنية الأمريكية من أصول لاتينية جينيفر لوبيز الاحتفال بعيد مولدها الـ50 بطريقة مختلفة، حيث تقوم بجولة غنائية حول العالم تحمل عنوان «Its My Party»، وكانت المفاجأة الأبرز أن مصر ضمن رحلتها، بتاريخ 9 أغسطس المقبل، فى مدينة العلمين الجديدة، وتباع التذاكر فى 3 فئات تبدأ بـ1350 جنيهاً، وتبلغ الفئة الثانية، التى تسمى الـ«Golden Circle» أو «الدائرة الذهبية»، ألفَى جنيه، وتصل تذاكر الـVIP إلى 3500 جنيه.

تنطلق المحطة الأولى من جولة «لوبيز» الصيفية فى يونيو المقبل بأمريكا الشمالية، وذلك بعد غياب يقرب من 6 سنوات، وتشمل 25 مدينة فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، منها كاليفورنيا، نيويورك، ميامى، فيلادلفيا، شيكاغو، بالإضافة إلى مونتريال وترونتو، بينما تنطلق المحطة الثانية من الجولة الغنائية فى بداية أغسطس، حيث تقدم حفلاً بتاريخ 4 أغسطس فى العاصمة الروسية موسكو.

وكشفت المغنية الأمريكية عن رغبتها فى القيام بجولة غنائية طوال شهرَى يونيو ويوليو للاحتفال بعيد ميلادها الخمسين فى 24 يوليو، وذلك عندما حلت ضيفة على برنامج ألين دى جينيريس، وستكون هذه الجولة هى الأولى بالنسبة لـ«لوبيز» منذ جولتها بعنوان «Dance Again World World» عام 2012، والتى كانت لدعم ألبومها «Love».