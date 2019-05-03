التعليم تنشر نماذج استرشادية لـ"كيمياء" لطلاب أولى ثانوي

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج استرشادية إضافية لمادة الكيمياء لطلاب الصف الأول الثانوي قبل انطلاق الامتحان الإلكتروني 19 مايو الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بالإضافة للفيديو الاسترشادي المنشور، ستنشر يوميًا أمثلة إضافية في مواد مختلفة، لإلقاء الضوء بشكل آخر على كيفية التعامل مع نمط الأسئلة الجديدة، مع إتاحة هذه الأمثلة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الفكرة ليست ما إذا كان السؤال المستخدم من الترم الأول أو الثاني، وإنما المثال يشرح كيف نختار الإجابة الصحيحة وكيف نفكر في الإجابة، الهدف ليس في المحتوى، وإنما في طريقة التفكير وتحليل السؤال، وبالتالي لا يجب أن يتوقع الطالب أننا نعطيه نموذجا للامتحان نفسه بل نقدم طريقة للتفكر.