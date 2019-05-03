قال اللواء محمود منصور، رئيس الجمعية "العربية للدراسات الاستراتيجية"، ومؤسس جهاز المخابرات القطري، إن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيُخفض الروح المعنوية لجماعة الإخوان، ومن يتبعهم من جماعات إرهابية أخرى.

وأضاف "منصور"، خلال حواره في برنامج "همزة وصل"، الذي يُعرض على شاشة "النيل للأخبار"، أن الولايات المتحدة حال اتخاذها هذا القرار سيكون الهدف من ورائه إرضاء بعض دول المنطقة، بعد توجه معظم الدول تجاه روسيا والصين، بسبب مواقف أمريكا الداعمة للإرهاب في الشرق الأوسط بالكامل.