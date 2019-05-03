ارتفع عدد الأشخاص المتوفيين في حادث "أتوبيس قنا – سوهاج الشرقي" إلى 6 من بينهم 4 سودانيين، وسائق الأتوبيس، وتوفي الشخص السادس داخل مستشفى قنا العام أثناء إسعافه، وبلغ عدد المصابين 50 من بينهم 17 في مستشفى قنا العام.

كان اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بوجود حادث على طريق "قنا – سوهاج"، ووقوع قتلى ومصابين إثر الحادث.

وقال مصدر بمرور قنا، إن الحادث عبارة عن تصادم أتوبيس سياحي رقم (3857 ص ق ج) يقل مواطنين سودانيين كان قادمًا من ميناء قسطل فى اتجاه القاهرة بسيارة نقل ثقيل رقم 32686 منوفية.