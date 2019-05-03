لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين، في انقلاب سيارة "سوزوكي" على طريق "طنطا- كفر الشيخ"، بنطاق قرية سملا، التابعة لمركز قطور، بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق "طنطا – كفرالشيخ الدولي"، بنطاق قرية سملا، مركز قطور.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين انقلاب سيارة "سوزوكي" بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعى، والمصابين إلى المستشفى لإسعافهم، ورفع حطام الحادث وإعادة حركة المرور على الطريق مرة أخرى بصورة طبيعية، وحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.