"كرارة وعمرو يوسف وأحمد أمين".. فنانون بدأوا كـ"صحفيين ومذيعين"

كانت الصحافة والإعلام طريق عدد من النجوم لمجال الفن، ساعدهم في ذلك نجاحاتهم وشهرتهم، وربما بعض العلاقات بالمخرجين والكتاب من خلال عملهم، وساروا في درب النجومية بعد تخليهم عن المهنة المتعلقة بدارستهم، وشكلت بادياتهم العملية.

المذيعة نجلاء بدر: "من التلفزيون العٌماني للمصري"

تخرجت نجلاء بدر في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1996، وعلمت كمذيعة في بداية حياتها وكانت أول مصرية تظهر علي شاشة تلفزيون سلطنة عُمان، إذ شاركت الإعلامي محمد المرجبي في تقديم برنامج "لقاء الظهيرة".

كما قدمت بدر بعض البرامج في التلفزيون المصري، ومنه انطلقت لآفاق أخرى، كانت بوابتها الحقيقية للدخول لمجال التمثيل، ومن هذه البرامج "حكاية تشكيلية، سوارية، أنت والمليون، وأيضا البرنامج العالمي بالنسخة العربية Money Drop".

وقدمت بدر أكثر من 30 عملا فنيا بين السينما والدراما، آخرهم مسلسل "أبوجبل" المنتظر عرضه الموسم الدرامي الرمضاني القادم.

أحمد أمين رئيس التحرير الذي قضى 15 عاما بالصحافة.

قضى الفنان أحمد أمين أكثر من 15 عاما من عمره في بلاط صاحبة الجلالة كصحفي في إحدى مجلات الأطفال، وتدرج في المناصب حتى وصل لدرجة "رئيس تحرير".

وكتب أمين العديد من الأعمال الفنية وخاصة في مجال الرسوم المتحركة، ومن أشهر مسلسلات الرسوم المتحركة التي قام بتأليفها "بسنت ودياسطي، القبطان عزوز، كوكب كراكيب".

وظهر أمين في عدد من الأعمال الفنية وحقق نجاحا كبيرا في مسلسل "الوصية" مع أكرم حسني وتقديمه مؤخرًا لمسرحية "أمين وشركاه" المذاعة عبر قناة "DMC".

أحمد سعيد عبدالغني.. الصحفي الذي بدأ عمله في الأهرام

رغم تخرج الفنان أحمد سعيد عبدالغني من كلية الحقوق، إلا أنه اختار مهنة البحث عن المتاعب للعمل بها كوالده الفنان الراحل سعيد عبدالغني، والذي كان صحفيًا في مؤسسة أخبار اليوم.

أحمد عبدالغني بدأ حياته كصحفي في "الأهرام" قبل أن ينتقل للعمل في الفن، إذ كانت بداية حياته الفنية على خشبة المسرح، ثم انتقل إلى التلفزيون وكان أول أعماله مسلسل "زيزينيا الجزء الأول" عام 1997، ثم مسسلسل "أوراق مصرية" بالعام التالي، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، من أبرز أعماله مسلسلات"سوق العصر" و"الحقيقة والسراب"، وفيلم "مطب صناعي" مع أحمد حلمي.

عمرو يوسف مذيع البرامج الفنية في روتانا

درس عمرو يوسف في كلية الحقوق ودرس القانون الدولي، وحصل على ليسانس حقوق إنجليزي، وعمل كمذيع برامج فنية لمدة عامين عبر شاشة قناة روتانا سينما.

وكانت بدايته الفنية في عام 2007، قدم أولى أعماله التمثيلية من خلال الجزء الأول لمسلسل " الدالي" مع الفنان نور الشريف، وشارك في الجزء الثاني عام 2008 لتتوالى بعدها أعماله السينمائية والدرامية وكان آخرها بطولة مسلسل "طايع" الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

أمير كرارة مقدم برنامج "ستار ميكر"

تخرج أمير كرارة من كلية السياحة والفنادق، وأشتُهر كمذيع أثناء تقديمه لبرنامج المسابقات الشهير(ستار ميكر)عام 2002 والذي يعتبر من أول برامج المسابقات الغنائية. بعدها اتجه لعالم التمثيل وشارك في ست كوم "شباب أون لاين" عام 2002، وتوالت أعماله الفنية حتى قدم دور "سليم الأنصاري" في الجزء الأول والثاني من مسلسله "كلبش"، والذي حقق نجاحا كبيرا.