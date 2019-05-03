انتهاء عمومية نادي قضاة مجلس الدولة وبدء التصويت

انتهت الجمعية العمومية لقضاة نادي مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي، منذ قليل، وذلك بمقر النادي في المنيل، بعد مناقشة تقرير النشاط والميزانية الخاص بالنادي.

وبدأت الجمعية العمومية بتلاوة قرآنية من أيات الذكر الحكيم، تلاها الوقوف دقيقة حداد على وفاة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الأسبق، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وعرضت الجمعية العمومية إنجازات مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة خلال الفترة الأخيرة.

ومن أبرز المستشارين المشاركين، في الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة، المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد عثمان، رئيس لجنة الإسكان، المستشار وائل فرحات، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، المستشار ماجد منجد عبدالعزيز، مرشح عضوية مجلس إدارة النادي، المستشار أيمن حجاج، أمين صندوق النادي، المستشار إيهاب اسماعيل السكرتير العام، المستشار يوسف ضياء

وبدأ التصويت، لاختيار نائب رئيس ووكيل مجلس الدولة، مستشار مساعد، نائب، مندوب ومندوب مساعد، والذي ينتهي في الساعة 6 مساءً.

وأجرى مجلس إدارة النادي، برئاسة المستشار سمير البهي رئيس النادي، قرعة الإسقاط الثلثي بين رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي ، وأسفرت القرعة عن خروج كل من المستشار الدكتور عبدالله ناصف عن القضاة السابقين، والمستشار الدكتور عمرو عبدالرحيم عن نواب الرئيس والوكلاء، والمستشار محمد عبدالله عناني عن المستشارين المساعدين، والمستشار عبدالرحمن نصير عن النواب، والمستشار حمد توفيق عن المندوبين والمندوبين المساعدين.

وتكون الدرجات التي أعلن خلوها هي عن المستشارين الأعضاء السابقين، درجة نائب رئيس ووكيل مجلس الدولة، مستشار مساعد، نائب، مندوب ومندوب مساعد.

وقرر المجلس فتح باب الترشح بطلب يقدم باسم المستشار السكرتير العام، وتقرر مدة 3 أيام للتنازلات.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة الإشراف على عملية تلقي طلبات الترشح والتنازلات وبحث الاعتراضات، وإعلان الكشوف النهائية على أن تضم كل من المستشار عادل عطية الله رسلان والمستشار خالد إبراهيم عبدالصمد والمستشار ايمن عمران، وبرئاسة أقدمهم.