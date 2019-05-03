وقع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريرى، رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم الوزراء، إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها، هي: مذكرة تفاهم فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة الاتصالات اللبنانية، ومذكرة تفاهم لأصول تبادل الخبرات الضريبية بين البلدين.

وأكد توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين بشأن استيراد مواد البناء المصرية "الزلط والرمل" إلى لبنان، وبرنامج تنفيذى في مجال الترويج للاستثمار، بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات فى لبنان، للأعوام 2019-2021، فضلًا عن التوقيع على محضر اجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وانطلقت جلسة مباحثات ثنائية بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريرى، في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن اجتماعات اللجنة العليا "المصرية - اللبنانية" بين البلدين التي تعقد على مدار يومين.

وتناقش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، يأتي من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال.