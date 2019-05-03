أغلقت محلات الموسكي أبوابها وغادر التجار المنطقة، مساء اليوم، وآخرون ظلوا بمحلاتهم يتابعون ما وصل إليه حريق الشابوري، وسيطرت حالة من الركود التام على البيع والشراء بالمنطقة.

ووقف وائل علي، 40 عاما، يعمل بأحد محلات الجلود، أمام المحل يرفع البضاعة استعدادا لغلق الأبواب، قائلا: "حالنا وقف خالص من أول اليوم بسبب الحريق، ده كان المفروض يوم جمعة وبنقعد نستناه طول الأسبوع عشان بيجي لينا زبائن من الأقاليم".

صمت "وائل" قليلا، ثم استكمل حديثه قائلا: "ده الموسم بتاعنا اللي الفترة اللي قبل رمضان والعيد، بس للأسف مفيش أي زبائن جت خالص، واليوم اتضرب"، موضحا أن السبب في ذلك هو غلق شارع بورسعيد بالكامل في الاتجاهين باب الشعرية وحتى مديرية أمن القاهرة.

واندلع حريق هائل في منطقة الموسكي، أسفر عن إصابة 51 مواطنًا، ونُقلت 6 حالات فقط إلى المستشفيات.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، الدفع بـ 14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي نشب في 4 محلات تجارية بمنطقة الموسكي، موضحا أنه جارٍ السيطرة على الحريق والوقوف على أسبابه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وقال المصدر، إن الخسائر المبدئية لحريق ممر الشابوري بمنطقة الموسكي أسفرت عن التهام النيران لـ40 محل ملابس وأقمشة وعطور.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لـ"الوطن"، أن النيران تجددت أكثر من ثلاثة مرات أثناء إجراء قوات الحماية المدنية لعمليات التبريد.وأوضح المصدر أن السبب هو وجود العديد من محلات بيع العطور بالممر، وحيازة تلك المحلات على كحوليات ومواد قابلة للاشتعال.

وكان قد اندلع حريق، في المنطقة نفسها، خلال أقل من عام، في يوليو الماضي، بمحلات ملابس بالطابق الأول والثاني وامتدد للطابق الثالث، وذلك في عقار مكون من أربعة طوابق في حارة اليهود بشارع الموسكي من ناحية مسجد الحسين.