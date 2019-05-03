قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصطلاح الأراضي، إنه يتعجب كثيرا عند جلوسه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أنه لديه قدرة كبيرة على استعياب المعلومات، ومناقشتها.

وأضاف أبو ستيت، خلال استضافته ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، مساء الجمعة، أن الرئيس دائما عندما يجتمع به يتحدث مع عن أدق التفاصيل في المشاريع، ويكون حريصا على متابعة المشروع بنفسه، ومراجعته بكافة التفاصيل، وهو ما يثير اندهاشه.

وأوضح أن مشروع "المليون ونصف فدان" هو مصطلح يهدف إلى عمل التنمية الشاملة لـ"مليون ونصف فدان" في مصر، سواء كانت صناعية أو تجارية، "لكن مش معناها زراعة المليون ونص، معندناش مياه كافية لزراعتهم".