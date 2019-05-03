بالفيديو| "أمين وشركاه" يناقش المواقف المحيرة: منيو المقاهي والمرتبطين

ناقش برنامج "أمين وشركاه"، الذي يقدمه الفنان أحمد أمين، المذاع عبر فضائية "dmc" بمسرحية "الروشتة"، مواقف يقابلها الإنسان يوميا ولا يجد لها حلا أو إجابة.

وجاء خلال المسرحية، سخرية فريق التمثيل من منيو المقاهي وحالات الارتباط.