سقوط جزء من بلكونة بـ"فيصل" وتهشم 3 سيارات.. والأمن يفرض كردونا أمنيا

انهار جزء من سُوَر بلكونة بأحد العقارات، في الساعات الأولى من فجر اليوم، بشارع العشرين بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، دون وقوع إصابات.

وقالت مصادر أمنية إنه عقب وقوع الحادث تحركت قوة أمنية من مباحث الجيزة، بالتنسيق مع شرطة المرافق والحي، وانتقلت إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال المعاينة، أنّ الحادث لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

وأوضحت المصادر أن القوات فرضت كردونًا أمنيًا في مكان العقار، وبدأت بالتنسيق مع الحي والمحافظة في إخلاء السكان من العقار وإزالة الطابق المخالفة بالعقار، المكون من 12 طابقا.

وبدأت القوات في استجواب صاحب العقار، حول بناء طوابق مخالفة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.