"الداخلية" تفحص 126 مريضا في العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية

نسق قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، مع بعض الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بمناطق العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، لتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لا سيما في مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

استقبل القطاع 126 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الثانية حتى الخامسة مساء الجمعة الماضي، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات المختلفة.