جامعة المنصورة: 3 آلاف طالب سيشاركون في الحملة القومية لمحو الأمية

أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، عن مشاركة طلاب كلية التربية والكليات الأخرى، في الحملة القومية لمحو الأمية، مشددا على دور الطلاب في المشاركة المجتمعية للعمل تحقيق التنمية الشاملة، وتحقق رؤية مصر المستقبلية، حيث سيشارك بالمشروع في المرحلة الأولى 3 آلاف طالب موزعين على القرى والمناطق البعيدة لمواجهة جهل التعليم ومحو الأمية، وإعادة تعليم المتسربين من التعليم.

جاء ذلك خلال توقيع رئيس جامعة المنصورة، والدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، اليوم، برتوكول تعاون بين هيئة تعليم الكبار وجامعة المنصورة، والذي شهده الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، بحضور الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي صلاح رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، وأشرف عبد الحافظ مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنصورة.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، أن الجامعة لها دور مهم وأساسي في كافة المشروعات القومية، وهذا التعاون سيعمل على مواجهة الجهل وتعليم الكبار بكافة القرى واتخاذ خطوات إيجابية نحو مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، والذي يمثل أحد أهم المعوقات التي تواجه التطور والتنمية.

وقال محافظ الدقهلية إننا اليوم نشهد توقيع بروتوكول للتعاون في قضية في غاية الأهمية، كما أن الجامعة لها إسهامات كبيرة ليس فقط في العملية التعليمية، ولكن في المشاركة المجتمعية في مختلف المجالات.

وطلب "شاروبيم" بضرورة دراسة أسباب التسرب من التعليم، وهي الظاهرة التي تشكل أهم معوقات التقدم، مؤكدا أن الجامعة بيت الخبرة الذي نعتمد عليها في كل المشاركات المجتمعية، متابعا: "سنعمل على تقديم كل الدعم لإنجاح هذ البروتوكول"، مشيرا إلى أن دور الجامعة في محو أمية الكبار والتسرب من التعليم وإعداد دراسات وأبحاث عن أسباب التسرب من التعليم وكيفية مواجهة هذه الظاهرة والحد منها.

ومن جانبه قال الدكتور عاشور عمري، إن محو الأمية تمثل مهمة قومية وسيتم تنظيم حملة قومية للقضاء عليها تحت رعاية رئيس الجمهورية، وسيشارك بها طلاب كلية التربية والكليات الأخرى للوصول لأكبر عدد ممكن ممن لا يعرفون القراءة والكتابة لمحو أميتهم بالقرى داخل محافظة الدقهلية، وسيتم تدريب الطلاب من خلال برنامج تدريبي وورش عمل لاستخدام الوسائل التعليمية لمحو أمية الكبار.

وأكد الدكتور محمود المليجي أن الجامعة اتخذت خطوات كبيرة لدعم المشروع القومي لتعليم الكبار من خلال إنشاء مركز جامعة المنصورة لتعليم الكبار كأول مركز متخصص لتعليم الكبار في الدلتا، ويوجد به لجنة تعليم الكبار تضم وكلاء الكليات النظرية والمرتبطة بتعليم الكبار.