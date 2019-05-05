تستقبل أجهزة حي العمرانية في الجيزة، شهر رمضان المبارك بحملات مكثفة لتطوير وتجميل ورفع المخلفات في عدد كبير من الشوارع والميادين على مستوى الحي، تحت إشراف الدكتور أشرف تامر نائب رئيس الحي، والمهندس محمد جمال مشرف عام قطاع العمرانية، ومديري إدارات الإشغالات والمتابعة.

وأكد اللواء خالد عصر رئيس حي العمرانية، استمرار الحملات بداية من اليوم وعلى مدار شهر رمضان المبارك، لاستكمال أعمال توسعة وتطوير وتجميل وإنارة الميادين والشوارع الرئيسية في الحي، لافتا إلى تطوير ميدان الحسانية ورفع مخلفات القمامة منه، واستغلاله في إنشاء نافورة بمشاركة المجتمع المدني بتكلفة نحو 100 ألف جنيه وتدعيمها بالزراعات الخضراء لإعطائه لمسة جمالية وحضارية.

قال رئيس الحي انة بناء علي تعليمات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة تم إزالة كل التعديات الموجودة على خطوط التنظيم ورفع الإشغالات أمام المحلات وإنشاء صبات خرسانية بالجزيرة الوسطى بشارع مستشفى الصدرلافتا الي ان أعمال رصف وتطوير شارع مستشفى الصدر بطول 2 كيلو متر ورفع كل الإشغالات ونقل الباعة الجائلين منه.

وأشار عصر إلى أنّ شارع اليابان تم رصفه وتطويره بطول 750 مترا، وهو من الشوارع المهمة في نطاق حي العمرانية، إذ يشهد إقبالا من الطلبة والوفود الإقليمية والدولية لوقوع مبنى أكاديمية الفنون الثقافية ومركز الجيزة الثقافي وقاعة سيد درويش، لافتا إلى أنّ أجهزة الحي تستجيب لشكاوى المواطنين.