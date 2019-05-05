وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رسميا على بيع منتج "IQOS" أو السجائر غير التقليدية، التابع لشركة "فيليب موريس إنترناشونال".

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، إن المنتج القائم على تسخين التبغ إلكترونيا، تمت إجازة بيعه في الولايات المتحدة.

وأضافت أن القرار جاء بعد التقييم الشامل الذي أجرته الادارة بناءً على طلب الشركة المتعلق بمنتج التبغ قبل الطرح السوقي، والمودع لدى الوكالة منذ العام 2017.

ويقوم منتج "IQOS" على تسخين التبغ وليس حرقه كما في السجائر التقليدية، ويُعتبر أول منتج تبغي الكتروني قائم على تسخين التبغ يُسمح ببيعه في الولايات المتحدة.

وقال أندريه كالانتزوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال: "إن قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية خطوة على قدر كبير من الأهمية لحوالي 40 مليون أمريكيّ من النساء والرجال المدخنين، والذي سيترك البعض منهم الدخان.

وكشف أنه خلال عامين ترك نحو 7.3 ملايين مُدخِّن حول العالم السجائر وتحوّلوا إلى التدخين غير التقليدي.