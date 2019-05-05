تعيين عيسى رئيسا لأكاديمية الأزهر للدعاة

أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قرارا بندب الدكتور محمد محمد محمد عيسى أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، ندبا كاملا رئيسا لأكاديمية الأزهر الشريف لتأهيل وتدريب الأئمة والدعاة والوعاظ وباحثي وأمناء الفتوى، وذلك لمدة عام قابل للتجديد.

كما أصدر قرارا بندب الدكتور محمد علي عبدالحفيظ أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ووكيل كلية الدراسات العليا، ندبا جزئيا نائبا لرئيس الأكاديمية، وذلك بجانب عمله ولمدة عام قابل للتجديد.

يذكر أنه تم افتتاح أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ رسميا لتباشر عملها في رفع كفاءة الأئمة والوعاظ لمواجهة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين، وكان الدكتور عبدالمنعم فؤاد يشغل القائم بأعمال رئيس أكاديمية الأزهر قبل قرار تولي محمد عيسى رئيسا للأكاديمية.