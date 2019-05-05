شهدت منطقة العمرانية جريمة قتل بشعة قبل أول أيام شهر رمضان الكريم، حيث قتلت سيدة وزوجها قتل موظف "الزوج الرسمي" للمتهمة الأولى، بسبب تهديد المجني عليه المتهمة بفضحها وتقديم فيها بلاغ يتهمها بالجمع بين زوجين.

وألقي القبض على المتهمين، وتم التحفظ عليهما وأخطرت النيابة للتحقيق، وباشرت النيابة التحقيق وقررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

جاء في محضر الشرطة أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من منطقة نصر الثورة بمنطقة العمرانية، بالعثور على جثة موظف، مقتولا داخل شقته بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث وتبين أن الجثة بها 8 طعنات متفرقة في الجسد، وبالفحص والتحري ومراجعة الكاميرات تبين أن زوجة المجني عليه استعانت بزوجها الثاني العرفي ونفذا الجريمة، وألقي القبض عليهما، وتمت إحالتهما للنيابة.