أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، أن تجربة تركيب القطع الموفرة للمياه في أغلب مدارس الإسكندرية من المبادرات الرائدة في توفير المياه وللحد من هدرها، لافتا إلى أنه جارٍ التوسع في تنفيذ هذه التجربة بالمباني الحكومية، ما يساهم في توفير المياه وتقليل الاستهلاك.

جاء ذلك خلال افتتاح مشروع وحدة معالجة المياه الرمادية بمدرسة الحرمين بتقسيم الزهور الثانوية التابعة لإدارة المنتزه التعليمية.

وتفقد المحافظ معرض صناعات ومشروعات الطلاب، الذي أقيم على هامش الافتتاح، كما أشاد بجودة المعروضات، مطالبا مدير إدارة المنتزه التعليمية بالاستفادة من المشروعات التي ينفذها الطلاب بمعامل المدارس، مع الاهتمام بالتسويق الجيد لمنتجات الطلاب مما يحقق عائد للمدارس.

حضر الافتتاح أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الدكتور وليد عبدالعظيم، الأستاذ بكلية هندسة جامعة الإسكندرية ومستشار المحافظ لهندسة البيئة، واللواء خالد كشك، رئيس حي منتزه ثان، وحمدي عبدالعليم، رئيس حي منتزه أول، والدكتور سامي فضل، مدير عام إدارة المنتزة التعليمية.