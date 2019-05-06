قال المهندس محسن قطب، مساعد رئيس شركة بتروجيت للأنفاق، إن أنفاق شمال الإسماعيلية أو أنفاق "تحيا مصر" إحدى ركائز المشروعات العملاقة لتنمية محور قناة السويس.

وأضاف "قطب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية "إيمان الحصري" والمذاع على فضائية "DMC"، أن المشروع يهدف لتحويل المنطقة لأكبر سبعة تجمعات اقتصادية حول العالم، وتحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي يؤثر بالتجارة العالمية ويخلق مليون فرصة عمل، بخلاف إيرادات متوقعة تصل 100 مليار دولار.

وأكد مساعد رئيس شركة بتروجيت للأنفاق، أنه دون تلك الأنفاق لم يكن هناك أي تنمية لسيناء أو محور القناة، لربطها غرب القناة وشرقها.