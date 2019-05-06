شهدت الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير للمسلسل الملحمي Game of Thrones، تطورات هامة ستقلب الأحداث رأسا على عقب قبل حلقتين من إعلان نهاية المسلسل الذي انطلق عام 2011.

بدأت الحلقة بحرق كل المحاربين الذين راحوا في حرب مملكة الشمال مع جيش دانيريس تارجيريا ضد ملك الليل الذي قتلته اريا ستارك، منها بدأت الترتيبات للحرب الختامية التي ستقودها مملكة الشمال مع دانيريس ضد سيرسي لانستر التي نصبت نفسها ملكة للممالك السبع.

شهدت الحلقة إعلان جيندي ابنا شرعيا للملك الراحل روبرت براثيون وحاكما لإحدى القلاع مما يسعده الأمر، ويذهب لاريا ستارك يطلب يدها ولكنها ترفض لأنها لا ترى نفسها سيدة.

وبدأت الصراعات تظهر بين سانسا ستارك ودانيريس تارجيريان، حيث ترفض الأولى شكليا حكم دانيريس بأن تكون حاكمة للممالك السبع، وتكتشف خلال الحلقة بأن جون سنو ليس نجل غير شرعي لوالدها نيد ستارك بل انه ابن عمتها ليانا ووالده ريجار تارجيريان.

يبدأ جيش الشمال ودانيريس في التحرك إلى العاصمة لمواجهة جيش سيرسي لانستر ويوري جريجوري، ينصب الأخير كمين لجيش دانيريس على أثره يقتل أحد تنانينها وتؤسر مساعدتها "مليساندي".

وفي آخر مشهد بالحلقة، يذهب مستشار دانيريس وهو "تيريون لانستر" إلى شقيقته "ٍسيرسي" يتوسل منها الانسحاب إلا أنها تأمر بقطع رأس "مليساندي.