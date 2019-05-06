قال الدكتور عبدالحميد شعيرة، رئيس لجنة قطاع المعاهد الهندسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قرار رفع الحد الأدني للقبول بمعاهد القطاع الهندسي بأقل من 10% من نسبة القبول بكليات الهندسة "صائب"، مؤكدا أنه يهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الهندسي وتحسين جودة ومنتج الخريج المصري.

وأضاف "شعيرة"، لـ"الوطن"، إن القرار سيطبق بدءا من العام الدراسي المقبل وتنسيق يوليو 2019 على طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، لافتا إلى إن الوزارة أنهت كل إجراءتها بشأن تطبيق القرار.

وتابع أن الوزارة أصدرت قرارا منذ فترة بوقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات، بهدف تحسين جودة منتخ الخريج المصري من كليات الهندسة ومن المعاهد القائمة.

وأضاف أن هناك 54 معهدا هندسيًا فى مصر يخضع لإشراف وزارة التعليم والعالى والبحث العلمى، مؤكدا أنه لن يتأثر أى معهد قائم بقرار عدم منح تراخيص لإنشاء معاهد هندسية جديدة لمدة 5 سنوات مقبلة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي تغيير في قواعد القبول الخاصة بهذه المعاهد نهائيا.