عدد الوطن غدا الثلاثاء

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا الثلاثاء.. خطة «سيناء 2027»: مشروع قومي لمضاعفة المياه.. وتوصيل الكهرباء لـ 26 تجمعا.

كما تقرأ.. الحرية للغارمات: المبادرات الرئاسية تعيدهن من السجن إلى البيوت.. و«تحيا مصر» يتكفل بديون 6 آلاف.. وإطلاق سراح 21 ألفا خلال 5 سنوات

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وتقرأ في صحفات الرياضة.. مكافآت في الزمالك احتفالا بالتأهل لنهائي الكونفيدرالية.. والتماس لمشاركة «جنش».. وعبد الله جمعة يطرق أبواب المنتخب.