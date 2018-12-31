فى قراءة كتاب «حكايات هائمة» لا بد من التوقف أولاً عند العنوان. لا يخفى ما للعنوان من دور فى النتاج الأدبى، وقد أفاض الناقد الفرنسى Gérard Genette، فى كتابه Seuils (عتبات) فى تبيان أنواع العناوين مركزاً على الدقة فى اختيارها وعلى دورها كفاتحة للكتاب لأنها تجسد اللقاء الأول بين القارئ والنتاج الأدبى. وإذا استلهمنا نظريته للنظر إلى عنوان هذا المؤلَّف نراه يجمع إلى حد ما بين النوعين الرئيسيين اللذين توقف عندهما وهما العنوان الذى يظهر الموضوع والغرض thématique، والعنوان الذى يظهر النوع rhématique.

القسم الأول من العنوان يضعنا من دون شك فى إطار النوع الأدبى فهى «حكايات»، والحكاية كنوع أدبى مرتبطة إلى حد بعيد بالشفوية، وهى قصة قصيرة تتشعب بدورها إلى أنواع متعددة، وهذا هو بالضبط منحى القصص الواردة فى الكتاب. وكما لاحظ جيرار جونيت عندما أشار إلى أن العناوين التى تنتمى إلى هذا النوع هى غالباً بصيغة الجمع، وعنوان هذا الكتاب «حكايات» لا يشذ عن هذه الغالبية. أما القسم الثانى من العنوان فهو صفة «هائمة» التى تصف الحكايات وتشير إلى طبيعتها وليس إلى نوعها. فى المعجم: «هام على وجهه أى ذهب لا يدرى أين يتوقف». فلا أفضل ولا أدقّ من هذه الصفة لوصف هذه الحكايات، صفة تنعتها ولا تحدّها، إذ هى تطرق أبواب ميادين مختلفة، زمنياً ومكانياً، قديماً وحديثاً، أسطورياً وواقعياً، رصانة وظرفاً، وقد تطول السبحة.

عنوان الكتاب جاء خير معرف بمضمونه، وفى غمرة هذه الحكايات نحاول أن نجول هائمين مع مؤلفها. لقد صدر هذا الكتاب بعد غياب مؤلفه. وبالرغم من صعوبة تصنيف الحكايات فى أبواب وفصول، فقد تمكن القيمون على نشره من ترتيبها فى أبواب قد تفى بالغرض وتنير للقارئ فى جولته. وبالطبع كان لا بد من تكرار بعض عناوين الحكايات التى يبلغ عددها مئتين وثلاثاً والتى وردت ضمن أحد عشر باباً. فباب «سديم» على سبيل المثال ورد ثلاث مرات إضافة إلى «حكايات سديمية»، ولفظة «مسألة» تصدرت إحدى وثلاثين حكاية، ولفظة «مقتبس» ست حكايات وغيرها كثير.

أما من حيث حجم هذه النصوص فإنها تتوزع فى سلّم لا يتعدى فى درجته الأولى السطر أو السطرين («مسألة»، ص: 224، 225، 227، 228، 229، 230....)، ويصل إلى أربع أو خمس صفحات فى درجته الأخيرة «الاسم الأعظم» (ص. 15)، «حمام الديمومة»، (ص.273)، «حمام البا»، (ص. 277...).

لا نغالى إذا قلنا إن هذه الحكايات، بتنوعها تبدو وكأنها لوحة مصغّرة mise en abîme، لمؤلفات جمال الغيطانى السابقة ومرآة نرى من خلالها شخصية المؤلف بما فيها من ميول وقيم ومعتقدات وهواجس. ومن هذا المنحى سنتناول بشكل مختصر مضمون هذا الكتاب.

مصر التاريخ

لا يخفى على أحد تبحّر جمال الغيطانى فى الحضارة المصرية الفرعونية وإعجابه بما حققته وبما توصلت إليه فى جميع الميادين. وإن هذه الخاصة التى تنضح من مؤلفاته ومن لقاءاته ومحاضراته نقرأها بين أسطر هذا الكتاب. يعبر «الغيطانى» عن انبهاره بهذه الحضارة من الناحية الهندسية من خلال الأهرام والمعابد الفرعونية ومما تحويه من أسرار نعجز حتى الآن عن تفسيرها. وهى من الأمور التى شغلت ذهنه. ولنا فى نص «كتاب الكتب» (ص. 37) خير دليل على ذلك. نقلاً عن «المقريزى» يقول «إن الهرم الأكبر كان مغطى بطبقة من الحجر الجيرى عليه كتابة بقلم الطير الهيروغليفية مذهبة، فإذا أشرقت الشمس تبرق الحروف حتى لترى من مسافة قصيّة، قيل إنها تبلغ مسيرة يوم، وفى مصادر أخرى يومين.. لا يبدو ليلاً، حتى فى ليالى اكتمال القمر». والمهم فى الأمر أن «الغيطانى» لا يبقى مجرد قارئ حيادىّ، وإنما يشارك التاريخ وتصبح الحكاية هماً من همومه. فنقرأ فى النص تعابير مثل «شغلنى ذلك»؛ «شُغلت بالأمر حتى إننى كنت أحلم بتلك المسألة». ثم تتوالى الأسئلة التى تنمّ عن هذا الانشغال: «ترى أى نصوص تلك؟ أى معانٍ كامنة؟»؛ «ماذا يمكن أن نلم به لو بقيت؟ أى معرفة كانت ستضاف إلى معارفنا؟ ماذا تقول الحروف؟ ماذا تبوح به؟».. وتدفعه الأسئلة إلى الاختبار الشخصى فيزور مجدداً الأهرام ويرى بأم العين كيف أنه لا يمكن القراءة إلا عن بعد، «لو اقتربت لا يمكن الإلمام إلا بكلمات محدودة أو سطر» (ص. 38). العجز عن الإجابة عن كل تلك الأسئلة يفسح المجال واسعاً للرابط العاطفى بين الكاتب والتاريخ، وما لا يمكن إدراكه بالعقل يصل إليه الغيطانى بالقلب فيقول: «يعمق تعلقى بما عاينه المقريزى، أحاول ابتعاث لحظة شروق الشمس، ضوء ما قبل ظهور القرص، بدء لمعة الحروف». عندها يتم الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، من عالم المحسوسات إلى انخطاف روحى يتماهى فيه المؤلف مع تصوره للتاريخ. وبعد أن يتساءل إن كانت النصوص نصوص تراتيل يقول على النمط نفسه من الذاتية: «أوشك على الإصغاء إلى الموسيقى المصاحبة، أنغام لم تعبر روحى قط.. غير أنها ليست غريبة عنى، ليست قصية، أعرفها ولا ألمّ بها، كأنى أتلقاها أول مرة غير أنها ذاتية..». (ص. 39)

يمكن أن نرى فى هذا النص الذى لا يتجاوز عدد صفحاته الصفحتين والنصف، تجذّر الهوية عند جمال الغيطانى وكيف يلتقى العقل بالعاطفة والعالِم الباحث بالفنان المرهف الإحساس، وكيف يلتقى الإطاران: الزمانى والمكانى بالمطلق الإنسانى.

وإن هذه الحضارة التى أغنت الإنسانية بالإنجاز الهندسى - المعمارى أغنتها أيضاً بالكلمة. فقد أفرد الكتاب مكاناً خاصاً لتحوتى، أو توت إله الحكمة عند الفراعنة الذى يعتقد أنه أول من علم الإنسان الكتابة. فقد خصص له الكاتب باباً خاصاً فى تسعين صفحة (147-237)، هو الباب الرابع الذى يضم واحداً وخمسين نصاً. عرض فيها المؤلف تسرّب شخصية تحوتى إلى الحضارات والمجتمعات اللاحقة، فقد «تبدّل اسمه مع الزمن وصيرورته وانتقاله إلى ثقافات وحضارات أخرى، صار هرمس، إلى مثلث العظمة، إلى إدريس النبى وغير ذلك» (ص. 150). تبين هذه النصوص حكمة تحوتى وسعة اطلاعه وعمق تفكيره. وقد جاءت آراؤه فى أكثرها بشكل حوار مع سيّد الأرضين المصرى، وبعضها، وهو قليل منفرد. فعلى سؤال سيد الأرضين: «هل يمكن أن يأتى يوم تسبح فيه الجبال والصروح على الماء؟». قال تحوتى مبديا الدهشة والأدب معاً: «هذا قائم يا مولاى.. إنه الماء يا سيد الأرضين، من هنا كل شىء يسبح عليه، يعوم فوقه بما فى ذلك الجبال والأراضى الشاسعة، القفر منها والعامر، كلنا نسعى فوق الماء وبالماء» (ص. 174). ومن آراء تحوتى التى جاءت منفردة: «فى كل لحظة، فى كل نَفَس أرحل إلىّ وأعود» (ص. 233).

لم يقتصر تاريخ مصر فى الكتاب على عهد الفراعنة وإنما تعداه إلى القرون الوسطى، وذلك فى استلهام الحكمة التى أغنت هذه الحضارة، فكان للمفكرين المصريين وبشكل خاص لذى النون الأحميمى المصرى أكثر من جولة فى دنيا الحكمة والتصوف والوجودية. نقف مثلاً عند نص «سمك» (ص. 139) لندرك الحكمة من الموقف البسيط لذى النون الذى يقدم الحرية على كل مغريات السلطة مقرناً بين هذه الأخيرة والجهل. فالجهل يدفع صاحبه إلى تقييد نفسه بينما العقل هو فى الحرية. فبينما كان ذو النون يصطاد السمك فى النيل، دنا منه أمير الناحية قائلاً: «إن مولانا يرغب فى تولّيك منصباً رفيعاً تدبر فيه أحوال الناس». استمر ذو النون محدقاً فى المياه المسافرة من الجنوب إلى الشمال، ثم قال وكأنه يتحدث إلى نفسه:

«انظر إلى النهر، إنه مزدحم ملىء بالأسماك، أيهما أفضل حالاً، السمك الذى يعوم حيثما شاء، ويأكل ما يريد، ويقفز عندما يرغب، أم السمك الذى يدفعه جهله إلى هذه الصنارة..».

أطرق أمير الناحية صامتاً، واستمر ذو النون متطلعاً إلى المياه المسافرة أبداً».

وعلى هذا النمط تتفرع تعاليم ذى النون فى الحكايات دون أن تكون تقريرية مباشرة وإنما تجعل المتلقى يقبلها بالخبرة والإيحاء واللطافة. فعندما قصده، مثلاً، الأمير قمرى فى أخميم ناشداً معرفة «الاسم الأعظم» (ص. 15): حمّله طبقاً فوق طبق وطلب منه أن يمسكه بيديه طوال الطريق وأن يقصد الأنبا بنيامين القبطى. ولكن الأمير قمرى عندما أصبح وحيداً فتح الطبق وكشف عن فأر ميت. فاغتاظ وعاد إلى ذى النون. فبعد أن أصغى إليه هذا الأخير هادئاً، قال: «يا بنى لم تطق صبراً على معرفة ما يحويه طبق، فكيف لك أن تصبر على ما يعنيه الاسم الأعظم؟!».

لا شك فى أن الكاتب يهدف من خلال هذه الحكايات العديدة والمتنوعة حول تخوتى وذى النون إلى غايتين رئيسيتين: الأولى تثقيفية، والثانية ذاتية مرتبطة بالهوية. يرمى جمال الغيطانى، المتشبع من التراث المصرى والعربى والإنسانى إلى نشر هذه التعاليم المتميزة بلطافتها وطرافتها ويريد أن يكون حافظاً للذاكرة الوطنية والإنسانية، فيلعب دوره كمثقف فى نقل هذه القيم ليضمن استمراريتها وليرعى التواصل بين الأجيال. أما الغاية الثانية فهى من دون شك مرتبطة بشخصية جمال الغيطانى وبتجذر انتمائه إلى هذه الحضارة، لم يدع الغيطانى فرصة، إن فى مؤلفاته أو فى مقابلاته الصحفية أو فى محاضراته، من دون أن يؤكد على النزعة الإنسانية فى الحضارة المصرية وعلى انبهاره بما توصلت إليه على مختلف الأصعدة.

أنا الكاتب وغرائب الكائنات

تنطلق «أنا» الكاتب من الذكريات الشخصية إلى العالم الخارجى بكل ما فى هذا العالم من مخلوقات، الحية منها والنباتية. فمهما كانت الإشكالية فكريةً أو إنسانية كان الغيطانى يلج عالمها ويعالجها من باب الذات ومن منطلق الذكريات الشخصية. وسنكتفى بذكر بعض الأمثلة. لقد تعاطى جمال الغيطانى مع تصرف اليمام قرب المسجد الكبير أثناء رحلته إلى بخارى، من خلال ذكرياته صبياً مع اليمام على سطح البناية التى كان يسكنها مع والديه. فكأن اليمام فى بخارى هو نفسه يمام مصر، تعرّف عليه وحده دون سائر رفاق الرحلة. يروى: «فزع الحمام، طار محلقاً كله، مضيت منفرداً إلى الجانب الأيسر متابعاً طيرانه، بدأ يحوم قربى، دار حولى كأنه يتعرف علىّ، وعندما حطت الأولى على كتفى صاح الهندى متعجباً وبادر إلىّ، غير أنى مددت كفى محذراً، هدأ حالى عندما طاف بى، ثم استقرت واحدة فوق رأسى وراحت تملس على شعرى فصرت إلى حنين وسكون حالٍ لم أعرف له مثيلاً إلا فوق السطح» (ص. 267). ينمحى الزمن فى ذهن الغيطانى، ويتحد الحاضر بالماضى فى بوتقة واحدة هى الإنسان بأحاسيسه وعواطفه وذكرياته.

الأمر نفسه فى علاقته بالنخلة التى اعتبرت صنو البشر، فقد جبل على التعلق بها وهو لا يراها فى الحاضر إلا من خلال ذكرياته، ذكريات الطفولة مع شجر النخيل، فيقول: «لا أراها الآن أينما حللت إلا ويمثل سعى أبى واقترابه على مهل منها ونطقه السلام الحميم، أخص بالأمر نخيل الصعيد، هذا جنس خاص الخاص من أمة النخيل وشعوبها» (ص. 433).

تترك كل هذه المخلوقات والكائنات أثرها فى المؤلف، كلها مظاهر طبيعية تدفعه إلى التساؤل أمام أسرار الكون التى يدرك الإنسان منها شيئاً ولكن تغيب عنه أشياء. ويقوده هذا الواقع إلى الشيخ الأكبر الذى يعتبر أن معرفة الإنسان لها حدود لا يمكنها أن تفسّر أسرار الكون (ص. 41).

الأسلوب

أول ما يلفت انتباه القارئ هو أسلوب الحكى النابع من طبيعة الحكاية كنوع أدبى هو أقرب إلى السرد الشفوى منه إلى الكتابى. لذلك نرى الجمل تتتابع دون توقف، تنظمها الفواصل وتهجرها النقاط. ففى حكاية «بستان» (ص. 13) مثلاً. ينساب السرد كمياه جارية دون توقف على سبعة عشر سطراً. كل مقطع يشكل بذاته مجموعة جمل لا تقطعها النقاط. وهذا النمط من السرد يتردد فى نصوص كثيرة من الكتاب.

ومن ميزات الأسلوب المشتركة بين هذا الكتاب ومؤلفات الغيطانى، المزج بين السرد الواقعى والوصف الانطباعى التخييلى. ومن ذلك خاتمة نص «يمام السطح» الذى أشرنا إليه. فبعد أن ينتهى سرد الخبر، يصف الكاتب اليمام بأسلوب حميمى تغزوه الصور البيانية، يقول: «وكان ذلك بداية تماس بيننا حتى صرنا إلى وَجْد مبين حتى إنها كانت تتلمسنى وتزققنى بيدها ما تيسر فأستعيد تبادلى النظر مع يمام السطح ومسراه حتى لأسمع هديله من نبرها، وأرقب نظرته الجانبية من عينيها وأوشك على الرفرفة حين تخطو» (ص. 268). فلا يخفى ما فى هذه الخاتمة من استعارات تبرز عاطفة المؤلف وعمق شعوره.

وصفوة القول إن «حكايات هائمة» شاهد حى على مسيرة كاتب يتمتع بالفضولية العلمية la curiosité scientifique، فيسعى بها بتجرد العالم والباحث، ولكنها فى الوقت نفسه، تبرز شفافية الأديب المرهف الإحساس الذى يرى الكون بعينى الفنان المبدع، فيعيد ترتيبه وبناءه فى أدبه. ومن يعرف جمال الغيطانى لا يمكنه أن يقرأ هذا الكتاب من دون أن يكون المؤلف ماثلاً أمامه بتمام شخصيته الجدية والظريفة، الفخورة والمتواضعة فى آن واحد.